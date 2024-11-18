توجيه ودعم: الشرطة اليابانية تقود حملة ضد وظائف الدوام الجزئي غير القانونية

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طوكيو - (جيجي برس)-- تعمل الشرطة اليابانية على تعزيز الدعم للأفراد الذين تقدموا للحصول على وظائف بدوام جزئي غير قانونية ولكنهم يسعون إلى تركها بسبب المخاطر المرتبطة بها. وترتبط هذه الوظائف غالباً بجرائم مثل السرقات التي شهدت زيادة ملحوظة مؤخراً، خاصة في منطقة العاصمة طوكيو.

عادةً ما يُطلب من المتقدمين لهذه الوظائف إرسال صور لوثائق هويتهم إلى أصحاب الإعلانات، مما يجعلهم عرضة للابتزاز ويمنعهم من ترك العمل خوفاً من إجراءات انتقامية قد تطالهم أو أسرهم.

وفقاً لوكالة الشرطة الوطنية، تم اتخاذ خطوات وقائية لدعم 46 شخصاً من هؤلاء المتقدمين، بينهم أكثر من نصفهم من فئة الشباب، خلال الفترة من 18 أكتوبر/تشرين الأول إلى 7 نوفمبر/تشرين الثاني. تشمل هذه الخطوات توفير أماكن آمنة للإقامة، وتعزيز الدوريات الأمنية، وتقديم مساعدات مالية لإعادة التوطين.

كما وضعت الشرطة نظاماً طارئاً لتأمين سلامة هؤلاء الأشخاص فورياً في حال وقوع تهديد، شريطة أن يكونوا قد سجلوا بياناتهم مسبقاً، ما يعكس التزام السلطات بحماية الأفراد من العواقب المترتبة على هذه الوظائف غير القانونية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)