الولايات المتحدة تعتزم إنشاء قوات فضائية في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو 17 نوفمبر (جيجي برس) - قال مسؤولون بوزارة الدفاع اليابانية يوم الأحد إن الولايات المتحدة تخطط لإنشاء قوات فضائية في اليابان الشهر المقبل.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن رحبا بالخطة خلال اجتماعهما في داروين بأستراليا يوم الأحد.

ستستضيف قاعدة يوكوتا الجوية التابعة للجيش الأمريكي في طوكيو قوات فضائية تضم حوالي 10 أفراد، والتي ستتولى مسؤولية الاتصال والتنسيق مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون في مجال الفضاء بين القوات الأمريكية وقوات الدفاع الذاتي اليابانية لمواجهة التهديدات الأمنية من الصين وروسيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)