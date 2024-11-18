توسيع القدرات الجوية: نشر طائرات F-35A في قاعدة ميساوا اليابانية بحلول 2026

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أوموري - (جيجي برس)-- قال مسؤولون في مكتب دفاع توهوكو وآخرون يوم الاثنين إن نشر مقاتلات الشبح المتطورة من طراز إف-35 إيه في قاعدة ميساوا العسكرية الأمريكية في محافظة أوموري سيبدأ في ربيع عام 2026.

في وقت سابق من هذا الشهر، أبلغ المكتب الحكومات المحلية ذات الصلة، بما في ذلك حكومة مدينة ميساوا وحكومة محافظة أوموري، أن عدد طائرات إف-16 المقاتلة في القاعدة سيتم تقليصه تدريجيًا اعتبارًا من صيف عام 2025 وسيتم نشر أول طائرة إف-35 إيه في ربيع عام 2026. كما قال أيضًا إن عددًا معينًا من المرافق، بما في ذلك حظائر الطائرات المقاتلة، ستحتاج إلى التجديد أو إعادة البناء في القاعدة في محافظة شمال شرق اليابان.

مع تكثيف التحركات الهيمنية من جانب الصين، تخطط وزارة الدفاع الأمريكية لإنفاق حوالي 10 مليارات دولار لتحديث طائراتها المقاتلة المنتشرة في اليابان على مدى عدة سنوات لتعزيز الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وفي قاعدة ميساوا، ستحل محل 36 طائرة مقاتلة من طرازإف-16 بـ 48 طائرة من طرازإف-35 إيه.

يستخدم المدرج في قاعدة ميساوا بشكل مشترك من قبل الجيش الأمريكي وقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية وشركات الطيران الخاصة. وقد نشرت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية 39 طائرة من طرازإف-35 إيه وتخطط لامتلاك ما مجموعه 42 طائرة من هذا النوع بحلول نهاية السنة المالية 2024.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)