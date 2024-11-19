الحاسوب الياباني الخارق «فوغاكو» يتصدر تصنيفين لأجهزة الكمبيوتر العملاقة

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن معهد الأبحاث الياباني ريكين يوم الثلاثاء أن الحاسوب العملاق ”فوغاكو“، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة فوجيتسو اليابانية، قد حافظ على صدارته في تصنيفين عالميين مرموقين للمرة العاشرة على التوالي، مما يبرز تفوق اليابان في مجال تكنولوجيا الحوسبة الفائقة.

منذ إطلاقه في يونيو/ حزيران 2020، نجح فوغاكو في الحفاظ على المركز الأول في تصنيف High Performance Conjugate Gradients (HPCG)، الذي يُستخدم لقياس كفاءة الحوسبة الصناعية عالية الأداء، بالإضافة إلى تصنيف Graph500، الذي يركز على قدرات تحليل البيانات الضخمة. ويُعلن عن هذه التصنيفات مرتين سنويًا، في شهري **يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني.

شهد فوغاكو تحسينات كبيرة في مايو/أيار الماضي بعد تحديث برمجياته، مما أدى إلى تحسين أدائه مقارنة بالتصنيفات السابقة، وسمح له بالحفاظ على موقعه كأداة رئيسية لدعم الأبحاث المتقدمة مثل محاكاة الأنظمة المناخية، وتحليل الجينات، وتطوير الأدوية.

ورغم هذا الإنجاز، سجل فوغاكو تراجعًا في تصنيف TOP500، حيث انخفض من المركز الرابع إلى السادس. يُذكر أن فوغاكو احتل المركز الأول في هذا التصنيف لأربع مرات متتالية حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لكنه يواجه الآن منافسة شديدة من الحواسيب العملاقة الجديدة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)