اعتقال ياباني بتهمة تصنيع وحيازة مسدس يدوي في انتهاك صارخ للقانون

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طوكيو - (جيجي برس)-- ألقت شرطة طوكيو القبض على نوبواكي أوسوي، البالغ من العمر 29 عامًا والمقيم في ناسو بمحافظة توتشيغي، بتهمة حيازة سلاح ناري يدوي الصنع.

وفقًا لمصادر التحقيق في إدارة شرطة العاصمة، قام أوسوي بتصميم وصناعة مسدس ملفوف قبل أكثر من عشر سنوات، مستخدمًا تقنيات تعتمد على المغناطيسات الكهربائية لتسريع المقذوفات. كما نشر مقطع فيديو على موقع يوتيوب يشرح فيه طريقة تصنيع المسدس. الفيديو، الذي حصد أكثر من 3.5 مليون مشاهدة قبل أن يتم حذفه، أظهر قدرة السلاح على إطلاق رصاصات اخترقت صندوقًا من الورق المقوى وعلبة ألومنيوم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قامت الشرطة بتفتيش منزل أوسوي حيث صادرت المسدس. ورغم أن القانون الحالي في اليابان لا يحظر حيازة مثل هذا النوع من الأسلحة الملفوفة، إلا أن التحليل كشف عن قدرته على إطلاق رصاصات حقيقية، مما يجعله سلاحًا فتاكًا.

وتم توجيه تهمة حيازة سلاح ناري ضد أوسوي، وتركز الشرطة تحقيقاتها على إمكانية انتهاكه قوانين الأسلحة الصارمة في البلاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)