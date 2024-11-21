منظمة الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح إمبوكس الياباني

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باريس - (جيجي برس)-- منحت منظمة الصحة العالمية تصريحًا للاستخدام الطارئ للقاح ياباني جديد مخصص للتطعيم ضد مرض إمبوكس، المعروف سابقًا باسم جدري القرود. جاء هذا القرار في ظل الإبلاغ عن حالات إصابة بالمرض في 80 دولة هذا العام، بما في ذلك 19 دولة إفريقية، حيث أعلنت المنظمة في أغسطس/آب أن تفشي المرض يمثل ”حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا“. وتشير التقديرات إلى أن المرض أودى بحياة أكثر من ألف شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت المنظمة أنها أضافت اللقاح، الذي طورته شركة ”كيه إم بيولوجيكس“ اليابانية للقاحات ومقرها في كوماموتو، إلى قائمة الاستخدام الطارئ، ليصبح ثاني لقاح يتم اعتماده في هذا الإطار. وكانت منظمة الصحة العالمية قد وافقت في وقت سابق على لقاح آخر طُور من قبل شركة أدوية مقرها الدنمارك في سبتمبر/أيلول.

وذكرت المنظمة في بيانها أن هذا القرار يهدف إلى ”تسهيل الوصول إلى اللقاحات بشكل أسرع وفي الوقت المناسب للمجتمعات المتضررة“. كما أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستتبرع بـ3.05 مليون جرعة من اللقاح، بالإضافة إلى إبر تطعيم خاصة، لدعم جهود مكافحة المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

يُذكر أن اللقاح الياباني صُمم في الأصل للوقاية من الجدري، إلا أن السلطات اليابانية وافقت على استخدامه ضد إمبوكس في عام 2022، مما يعزز الجهود العالمية للتصدي لهذا المرض الآخذ في الانتشار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)