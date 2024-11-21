عدد الزوار الأجانب إلى اليابان يسجل رقمًا قياسيًا شهريًا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قالت منظمة السياحة الوطنية اليابانية يوم الأربعاء إن عدد الزوار الأجانب إلى اليابان في أكتوبر/ تشرين الأول من المتوقع أن يرتفع بنسبة 31.6٪ عن العام السابق إلى 3،312،000، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا لشهر واحد.

تجاوز العدد الشهري 3 ملايين لأول مرة منذ يوليو/ تموز، عندما كان لدى اليابان 3،292،602 زائر أجنبي. ارتفع رقم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 32.7٪ عن نفس الشهر في عام 2019، قبل جائحة كورونا.

في غضون ذلك، بلغ العدد التراكمي للزوار الأجانب منذ يناير/ كانون الثاني 30.19 مليون، متجاوزًا علامة 30 مليونًا بأسرع وتيرة منذ بدء البيانات في عام 1964.

هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها العدد السنوي 30 مليونًا منذ عام 2019، عندما زار اليابان 31.88 مليون مسافر أجنبي. ومن المؤكد أن الرقم السنوي هذا العام سيصل إلى أعلى مستوى قياسي، وربما يتجاوز 35 مليونًا.

في أكتوبر/تشرين الأول، اجتذبت اليابان المزيد من الزوار من الصين والولايات المتحدة وأماكن أخرى لقضاء عطلة الخريف في الطبيعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)