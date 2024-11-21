اليابان تدعو الدول القادرة على المساهمة في مكافحة تغير المناخ

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باكو -(جيجي برس)-- دعا وزير البيئة الياباني كيئتشيرو أساو يوم الثلاثاء إلى تقديم مساهمات في مكافحة تغير المناخ من جانب البلدان القادرة، مع الأخذ في الاعتبار على ما يبدو الصين وغيرها من الدول النامية ذات الانبعاثات العالية.

وقال أساو في كلمة ألقاها في المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أو COP29، في باكو عاصمة أذربيجان: ”إن المساهمات من جانب البلدان القادرة على القيام بذلك“ ”ضرورية“.

توفر البلدان المتقدمة حاليًا للدول النامية ما مجموعه 100 مليار دولار سنويًا للتدابير ضد تغير المناخ، لكن البلدان النامية المتضررة من الانحباس الحراري العالمي تطالب بزيادة كبيرة في الدعم.

وقال الوزير الياباني، ساعيًا إلى التعاون من الصين وغيرها، ”من الضروري ترتيب إطار يساهم فيه المجتمع الدولي في تدابير تغير المناخ بطريقة تعاونية“. وأضاف: ”لقد تغير الاقتصاد العالمي بشكل كبير“.

كما أكد أساو على الحاجة إلى الشفافية في جهود كل دولة على أساس هدفها لخفض الانبعاثات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)