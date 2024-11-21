الأمم المتحدة تنتقد كوريا الشمالية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس)-- وافقت لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء على مشروع قرار يدين انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اختطافها لمواطنين يابانيين وكوريين جنوبيين.

ومن المتوقع أن تعتمد الجمعية العامة القرار رسمياً في وقت لاحق من هذا العام.

وبهذا القرار الأخير، الذي تم اعتماده بالإجماع، تكون اللجنة الثالثة قد أيدت قرارات مماثلة لمدة عشرين عاماً على التوالي.

وقد أعرب قرار هذا العام، الذي قدمه الاتحاد الأوروبي وشاركت في رعايته اليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى، عن ”القلق البالغ إزاء السنوات الطويلة من المعاناة الشديدة التي يعيشها المختطفون وأسرهم نتيجة لفصلهم القسري“.

كما دعا القرار إلى العودة السريعة لجميع المختطفين.



(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)