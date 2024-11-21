هوندا تبدأ اختبار إنتاج البطاريات الصلبة بالكامل

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة هوندا موتور يوم الخميس أنها ستبدأ الإنتاج التجريبي للبطاريات الصلبة بالكامل في قاعدة بحثية في محافظة توتشيغي، شرق اليابان، في يناير/ كانون الثاني من العام المقبل.

تهدف هوندا إلى بدء الإنتاج الضخم لما يطلق عليه بطاريات الجيل التالي للسيارات الكهربائية في أواخر عشرينيات القرن العشرين بعد إجراء التحقق الفني في خط إنتاج تجريبي تم بناؤه في قاعدة أبحاث شركة هوندا للبحث والتطوير في مدينة ساكورا بمحافظة توتشيغي.

تتميز البطاريات الصلبة بالكامل بمخاطر حريق أقل من بطاريات الليثيوم أيون السائلة، والتي تستخدم على نطاق واسع في السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى وقت شحن قصير ومدى قيادة طويل لكل شحنة.

تقدر هوندا أنه إذا تم تسويق البطاريات الصلبة بالكامل، يمكن مضاعفة مدى قيادة السيارات الكهربائية بأكثر من الضعف.

ومن بين شركات صناعة السيارات اليابانية الأخرى، تخطط شركة نيسان موتور لبدء تشغيل خط تجريبي للبطاريات الصلبة بالكامل في مارس/ آذار 2025. وتهدف شركة تويوتا موتور إلى وضع مثل هذه البطاريات في الاستخدام العملي بين عامي 2027 و2028.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)