اليابان تدعم حاملي الدكتوراه: دليل جديد لتسهيل العثور على وظائف

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارتا الاقتصاد والتعليم في اليابان عن إعداد مسودة دليل موجهة للشركات والجامعات لدعم حاملي شهادات الدكتوراه في العثور على وظائف ملائمة في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الخبرات العلمية والتقنية لتحسين الاقتصاد الوطني

تسعى المسودة إلى معالجة القضايا التي يواجهها حاملو شهادات الدكتوراه في سوق العمل الياباني مثل تدني الرواتب الابتدائية وعدم وضوح مسارات التطور المهني وتشير إلى ضرورة تحديد رواتب ابتدائية ملائمة لحاملي الدكتوراه ذوي المهارات العالية بالإضافة إلى تقديم أمثلة ملموسة على المسارات المهنية الناجحة في القطاعات المختلفة

تشير البيانات إلى أن الشركات اليابانية لا تزال متأخرة مقارنة بنظيراتها الأجنبية في توظيف حاملي شهادات الدكتوراه حيث يركز سوق العمل المحلي غالبًا على توظيف الخريجين الجامعيين فقط هذا الوضع أدى إلى استنزاف الكفاءات العلمية مع انتقال العديد من الباحثين إلى الخارج حيث تتوفر فرص وظيفية ومهنية أفضل

تأمل الوزارتان أن يسهم الدليل في تحسين بيئة العمل لحاملي الدكتوراه مما يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية كما أن توظيف هذه الكفاءات يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الابتكار وتعزيز قطاعات مثل التكنولوجيا الحيوية الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة

تخطط الوزارتان لإجراء مراجعات نهائية على الدليل بناءً على ملاحظات الشركات والجامعات قبل إطلاقه رسميًا بحلول الربيع المقبل كما سيتم توزيع الدليل على نطاق واسع لتشجيع الشركات على تحسين سياساتها الوظيفية وتعزيز التعاون مع الجامعات لخلق فرص تدريب وتوظيف مستدامة

هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتحفيز البحث العلمي والابتكار تماشياً مع رؤية اليابان لتصبح واحدة من الدول الرائدة عالميًا في العلوم والتكنولوجيا بحلول عام 2030

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)