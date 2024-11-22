الصين تعيد إعفاء الزائرين اليابانيين من التأشيرة في خطوة لتعزيز العلاقات

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس)-- قالت مصادر مطلعة في الشؤون الثنائية يوم الجمعة إن الحكومة الصينية تدرس استئناف إعفاء التأشيرات للمواطنين اليابانيين الذين يزورون الصين لفترات قصيرة. ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن استئناف هذه الإعفاءات في غضون نوفمبر/ تشرين الثاني.

كانت الصين قد أعفت المواطنين اليابانيين من تأشيرات الزيارة للإقامة لمدة تصل إلى 15 يومًا لأغراض السياحة والعمل قبل تعليق هذا الإجراء خلال جائحة كورونا. ورغم تعليق الإعفاء، إلا أن عدد رجال الأعمال اليابانيين المسافرين إلى الصين قد ازداد بعد الجائحة، مع عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها.

وفي ظل استمرار القيود على إجراءات التأشيرات التي تؤثر على الأنشطة المؤسسية، دعت الحكومة اليابانية ومجتمع الأعمال في اليابان الصين إلى استئناف إعفاء التأشيرات بشكل عاجل لتسهيل التنقل التجاري والاقتصادي بين البلدين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)