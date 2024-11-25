مقابلة: رسوم ترامب الجمركية قد تستهدف السيارات اليابانية

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نيويورك -(جيجي برس)-- قال ستيفان أنغريك، الخبير الاقتصادي البارز في شركة موديز أناليتيكس، في مقابلة أجريت معه مؤخرا مع وكالة جيجي برس، إن الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب قد يفرض رسوما جمركية على السيارات اليابانية المصدرة إلى الولايات المتحدة.

حذر أنغريك من أن هذا يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الياباني.

خلال حملته الرئاسية، تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 10 و20% على جميع السلع المستوردة. ونظرا للعجز التجاري الأمريكي، فقد يهاجم صادرات السيارات اليابانية.

ومع ذلك، قال أنغريك إن مثل هذه الرسوم الجمركية من غير المرجح أن تتحقق لأنها قد تؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن اليابان هي أكبر مستثمر في العالم في الولايات المتحدة، وتوقع أن تكون الزيادات المحتملة في الرسوم الجمركية محدودة إذا وعدت شركات صناعة السيارات اليابانية بتوسيع الاستثمار وتحويل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، أعرب الخبير الاقتصادي عن قلقه بشأن استئناف حرب الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، حيث من المتوقع أن يضم المسؤولون في الإدارة الأميركية الجديدة متشددين ضد الصين، مضيفا أن ذلك سيؤثر حتما على الاقتصاد الياباني.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)