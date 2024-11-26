ولي العهد الياباني أكيشينو يعبر عن أمله في دراسة ابنه بالخارج مستقبلًا

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب ولي العهد الياباني الأمير أكيشينو عن أمله في أن تتاح لابنه، الأمير هيساهيتو، فرصة للدراسة في الخارج في المستقبل. وأشار إلى أهمية هذه التجربة في توسيع آفاقه وتعزيز فهمه للعالم.

من جانبها، أكدت الأميرة كيكو على أهمية هذه التجربة، مشيرة إلى أنها تُحدث ابنها أحيانًا عن فوائد العيش والتعلم في الخارج خلال شبابه إذا سنحت الفرصة.

يُذكر أن الأمير هيساهيتو، المولود في 6 سبتمبر/ أيلول 2006، هو الابن الوحيد لولي العهد الأمير أكيشينو والأميرة كيكو، ويُعتبر الحفيد الوحيد للإمبراطور الأب أكيهيتو. بعد عمه الإمبراطور ناروهيتو ووالده ولي العهد، يُعد الأمير هيساهيتو التالي في ترتيب ولاية العرش الياباني.

في سياق آخر، يستعد ولي العهد الأمير أكيشينو والأميرة كيكو للقيام بزيارة رسمية إلى تركيا في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر/كانون الأول، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وتركيا. تُعد هذه الزيارة الأولى لهما إلى تركيا، حيث أعرب ولي العهد عن سعادته بزيارة دولة تتمتع بعلاقات ثنائية جيدة مع اليابان، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه تركيا في الوضع الحالي في الشرق الأوسط.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)