متوسط استهلاك الخضروات في اليابان في أدنى مستوياته ما السبب وراء هذا التراجع؟

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشف مسح أجرته وزارة الصحة اليابانية يوم الاثنين أن متوسط استهلاك الخضروات اليومي للبالغين في اليابان بلغ 256 غرامًا فقط في عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2001. يعكس هذا الرقم اتجاهاً تنازلياً مستمراً، ما أثار قلقاً بشأن الآثار الصحية المحتملة على المدى الطويل.

تطمح الحكومة اليابانية إلى رفع متوسط المدخول اليومي إلى 350 غرامًا، وهو الهدف الذي لم يتحقق بعد. وأكد مسؤول في الوزارة على أهمية تعزيز الجهود والدعم لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية وتسهيل الوصول إلى الخضروات بأسعار معقولة.

أظهرت البيانات تباينًا ملحوظًا في استهلاك الخضروات حسب الفئات العمرية. سجل الأشخاص في العشرينات من العمر أدنى معدل استهلاك، بينما زاد متوسط الاستهلاك تدريجيًا مع التقدم في العمر، حيث كان كبار السن الأكثر التزامًا بالنصائح الغذائية.

من جهة أخرى، كانت نسبة الذين يستهلكون 350 غرامًا أو أكثر يوميًا أقل من 30% في جميع الفئات العمرية، مما يعكس تحديًا كبيرًا في تحقيق الأهداف الغذائية الوطنية.

يجدر بالذكر أن التغيرات في أنماط الحياة، مثل انتشار الوجبات السريعة وقلة الوقت لتحضير الطعام في المنزل، قد تكون من العوامل المساهمة في انخفاض استهلاك الخضروات. كما تسعى الوزارة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتطوير منتجات غذائية مبتكرة وشهية تعتمد على الخضروات لجذب مختلف الأجيال وتعزيز أنماط غذائية صحية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)