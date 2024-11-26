اليابان وإيطاليا توقعان اتفاقية لتبادل الإمدادات الدفاعية

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طوكيو - (جيجي برس)-- أبرمت اليابان وإيطاليا يوم الاثنين اتفاقية تعاون أمني تهدف إلى تعزيز التعاون بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات الإيطالية، من خلال السماح بتزويد كل منهما الأخرى بالوقود والذخيرة عند الحاجة. تأتي هذه الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية الاستحواذ والخدمات المتبادلة، في إطار سعي الدولتين لتعزيز شراكتهما الأمنية ودعم التدريبات المشتركة بشكل أكثر فعالية.

جرى التوقيع على الاتفاقية في حفل رسمي بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا ونظيره الإيطالي جيدو كروسيتو. وبذلك أصبحت إيطاليا الدولة الثامنة التي تبرم معها اليابان مثل هذه الاتفاقية، التي تعكس اهتمام طوكيو بتوسيع علاقاتها الدفاعية مع الشركاء الدوليين في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

في سياق آخر، التقى إيوايا بوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خلال زيارته لإيطاليا. وخلال اللقاء، أشار إيوايا إلى أن اليابان تستعد لعقد أول اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والاقتصاد من اليابان والمملكة المتحدة في طوكيو مطلع العام المقبل. يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين، في إطار شراكتهما الاستراتيجية الممتدة.

تأتي هذه الخطوات في وقت تسعى فيه اليابان لتعزيز دورها على الساحة الدولية من خلال توسيع نطاق شراكاتها الدفاعية والتجارية مع دول أوروبا، ما يعكس رغبتها في مواجهة التحديات الأمنية العالمية وتأكيد التزامها بالمساهمة في الاستقرار الدولي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)