ثورة الطاقة المتجددة: اليابان تدعم خلايا البيروفسكايت الشمسية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تدرس وزارة الصناعة اليابانية استراتيجية طموحة لتعزيز استخدام خلايا شمسية متطورة مصنوعة من مادة البيروفسكايت، بهدف توليد 20 غيغاوات من الكهرباء بحلول عام 2040، وهو ما يعادل إنتاج 20 مفاعلًا نوويًا. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود اليابان لتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع التزاماتها البيئية العالمية.

البيروفسكايت، التي تتميز بتكاليف إنتاج منخفضة وكفاءة عالية في تحويل الطاقة، تُعتبر تقنية واعدة في مجال الطاقة الشمسية. من المتوقع أن يساهم اعتماد هذه التقنية في تحقيق تقدم ملحوظ في تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في اليابان، خصوصًا مع زيادة الحاجة إلى مصادر طاقة مستدامة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تعتزم الوزارة دمج هذه المبادرة في برنامج الطاقة الأساسي الذي سيتم تحديثه في السنة المالية 2024، والتي تنتهي في مارس/آذار المقبل. ويهدف البرنامج الحالي إلى رفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 36-38% بحلول السنة المالية 2030، مقارنة بنسبة 22.9% المسجلة في السنة المالية 2023. أما البرنامج الجديد، فسيركز على وضع أهداف طويلة المدى للسنة المالية 2040، مع التركيز على الدور المتوقع لتقنية البيروفسكايت في تعزيز حصص الطاقة النظيفة.

يُذكر أن اليابان تعمل حاليًا على تسريع جهودها للانتقال إلى الطاقة المستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2050. ويرى الخبراء أن هذه الخطط، إلى جانب تطوير تقنيات الجيل القادم مثل البيروفسكايت، ستعزز من مكانة اليابان كواحدة من رواد الطاقة المتجددة عالميًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)