اندلاع حريق ضخم بموقع لتجارب إطلاق صواريخ فضائية في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- اندلع حريق خلال اختبار احتراق أرضي لمحرك المرحلة الثانية من صاروخ ”إبسيلون إس“ الياباني الذي يعمل بالوقود الصلب، وذلك في مركز تانيغاشيما الفضائي بمحافظة كاغوشيما جنوب غرب اليابان. بدأت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) الاختبار في الساعة 8:30 صباحًا، وكان من المقرر أن يستمر لمدة دقيقتين تقريبًا. ومع ذلك، تم إيقاف الاختبار فورًا بعد تصاعد ألسنة اللهب والدخان، مصحوبة بصوت انفجار.

تجري جاكسا حاليًا تحقيقًا لتحديد سبب الحريق، وأكدت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات. يُذكر أن صاروخ ”إبسيلون إس“ هو نسخة محسنة من صاروخ ”إبسيلون“ ثلاثي المراحل الذي يعمل بالوقود الصلب، والذي كان قيد التشغيل حتى عام 2022. تم تعديل محرك المرحلة الثانية لزيادة قدرات الإطلاق، حيث زادت كمية الوقود من 15 طنًا إلى 18 طنًا، مع مشاركة بعض مواد الوقود ومعزز صاروخي صلب مع صاروخ ”H3“ الأكبر حجمًا الذي يعمل بالوقود السائل.

تأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من التحديات التي واجهتها جاكسا في تطوير صواريخها. في يوليو/ تموز 2023، انفجر محرك ”إبسيلون إس“ خلال اختبار أرضي في شمال اليابان، مما أدى إلى تأخير خطط الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، فشلت محاولة إطلاق صاروخ ”H3“ في مارس/ آذار 2023، مما أثار تساؤلات حول موثوقية برامج الصواريخ اليابانية.

تأمل الوكالة في أن تسهم التحسينات التي أدخلت على صاروخ ”إبسيلون إس“ في تعزيز مكانة اليابان في سوق إطلاق الأقمار الصناعية التجارية.

من المتوقع أن تؤدي هذه الحادثة الأخيرة إلى مزيد من التأخير في جدول الإطلاق المخطط له لصاروخ ”إبسيلون إس“، حيث ستحتاج جاكسا إلى إجراء تحقيق شامل وتطبيق التدابير التصحيحية اللازمة قبل المضي قدمًا في الاختبارات المستقبلية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)