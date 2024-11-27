شركة «جي آر كيوشو» اليابانية تقلص راتب رئيسها بعد فضيحة في وحدة العبارات

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فوؤكوكا - (جيجي برس)-- أعلنت شركة كيوشو للسكك الحديدية ”جي آر كيوشو“ يوم الثلاثاء عن قرارها خفض راتب رئيسها التنفيذي، يوجي فوروميا، بنسبة 30% لمدة شهرين، على خلفية فضيحة تورطت فيها إحدى الشركات التابعة لها بالتستر على حادث تسرب مياه في إحدى العبارات عالية السرعة.

إلى جانب هذا القرار، أعلنت الشركة عن فصل ثلاثة مسؤولين سابقين في الشركة التابعة، جي آر كيوشو جيت فيري إنك، بمن فيهم رئيسها السابق، واتارو تاناكا، بالإضافة إلى المسؤولين عن السلامة وعمليات السفن. يأتي هذا الإجراء كجزء من سلسلة من التدابير التصحيحية بعد الكشف عن الحادث.

وفي مؤتمر صحفي عقد في اليوم نفسه، قال فوروميا: ”تُظهر هذه الحادثة افتقار مجموعة جي آر كيوشو إلى إدارة فعالة لشركة العبارات النفاثة.“ ومع ذلك، أكد فوروميا أنه لا يعتزم تقديم استقالته في هذه المرحلة، مشيرًا إلى التزامه بتحمل المسؤولية والإشراف على تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

كما أشار فوروميا إلى أن جي آر كيوشو تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين الثلاثة السابقين للشركة التابعة، مطالبة إياهم بتعويضات عن الخسائر المالية الناجمة عن الفضيحة.

الحادثة التي أثارت الجدل تتعلق بتسرب مياه على متن عبارة نفاثة عالية السرعة، حيث تم التستر على الأمر بدلاً من الإفصاح عنه ومعالجته بشكل علني وفق معايير السلامة المتوقعة. أثار ذلك استياءً عامًا وتساؤلات حول مدى التزام الشركة بالشفافية والسلامة.

يُذكر أن هذه الفضيحة تضع جي آر كيوشو تحت ضغوط إضافية لتحسين الرقابة الإدارية وتعزيز معايير السلامة في جميع شركاتها التابعة، مما يعكس تحديًا كبيرًا لسمعة الشركة وعملياتها في المستقبل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)