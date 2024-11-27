وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى يدينون التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية

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باريس - (جيجي برس)-- انتقد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى روسيا وكوريا الشمالية يوم الثلاثاء لتوسيع تعاونهما العسكري، بما في ذلك إرسال بيونغ يانغ قواتها إلى روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وقال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع في بيان مشترك بعد اجتماعهم الذي استمر يومين بالقرب من روما بإيطاليا: ”إننا ندين بأشد العبارات الممكنة التعاون العسكري المتزايد“ بين روسيا وكوريا الشمالية.

وقال البيان: ”إن دعمنا لسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها سيظل ثابتًا“.

وانضم إلى الاجتماع وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا.

وقال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع إن ”الدعم المباشر من جانب كوريا الشمالية لحرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا... يمثل توسعًا خطيرًا للصراع، مع عواقب وخيمة على الأمن الأوروبي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)