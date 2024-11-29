مسؤول ياباني في الأونروا ينتقد بشدة الحظر الإسرائيلي على أنشطة الوكالة

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب أكيهيرو سيتا، رئيس قسم الصحة في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، عن استيائه العميق يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي عُقد في نادي الصحافة الوطني الياباني في طوكيو، ردًا على القانون الإسرائيلي الذي يحظر أنشطة الوكالة داخل البلاد.

وقال سيتا: ”نشعر بسخط شديد وقلق بالغ“، مشيرًا إلى أن القانون الإسرائيلي الجديد، المزمع تطبيقه في يناير/كانون الثاني المقبل، قد يعيق قدرة الأونروا على إيصال الإمدادات الطبية الحيوية إلى اللاجئين الفلسطينيين.

تضطلع الأونروا بدور حيوي في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ولبنان. في غزة وحدها، يعتمد أكثر من 400 ألف شخص على الملاجئ التي تديرها الوكالة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف سيتا: ”إن توقف أنشطة الأونروا سيشكل تحديًا كبيرًا“، مؤكدًا أن دخول القانون حيز التنفيذ قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)