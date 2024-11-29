ضباط من قوات الدفاع الذاتي اليابانية يزورون الجيش الصيني في إطار برنامج التبادل

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بكين - (جيجي برس)-- قامت مجموعة من الضباط من ذوي الرتب المتوسطة من قوات الدفاع الذاتي اليابانية بتفقد منشأة تابعة للقوات الجوية الصينية في تيانغين يوم الخميس كجزء من برنامج تبادل بين أفراد الدفاع في الجارتين الآسيويتين.

وصل ثلاثة عشر ضابطا من قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى الصين يوم الثلاثاء. وزارت المجموعة وتحدثت مع الفريق أول يانغ شياو شيانغ وأعضاء آخرين من أكاديمية العلوم العسكرية، وهي مؤسسة بحثية عسكرية صينية في بكين، يوم الأربعاء.

قال قائد قوات الدفاع الذاتي البحرية يوشيناري ناجاوكا، الذي قاد المجموعة، خلال الزيارة إلى مؤسسة البحث إنه يريد ”الانخراط في تبادلات تؤدي إلى المستقبل“.

في المناقشات، سأل أحد المشاركين الصينيين عما إذا كانت هناك أي تحولات في سياسات اليابان بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه.

ومن المقرر أن يبقى أعضاء قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الصين حتى يوم الأربعاء. وقد تفقدوا وحدة للجيش في بكين ويخططون لزيارة منشأة بحرية في قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)