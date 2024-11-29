شركات الأغذية اليابانية تعتزم رفع أسعار 109 سلعة الشهر القادم

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طوكيو - (جيجي برس)-- يخطط صانعو الأغذية اليابانيون لرفع أسعار 109 سلعة في ديسمبر/كانون الأول، وهو أدنى رقم شهري هذا العام، حسبما أظهر استطلاع نشرته شركة الأبحاث تيكوكو داتا بنك المحدودة يوم الجمعة.

وشمل الاستطلاع 195 شركة تصنيع أغذية رئيسية.

سترفع شركة Sato Foods Co أسعار جميع منتجات الأرز المعبأة البالغ عددها 64 بسبب ارتفاع أسعار الأرز، حيث سيرتفع سعر عبوة 200 غرام من 204 ين إلى 227 ين. سترفع شركة Echigo Seika Co أسعار 18 سلعة، بما في ذلك منتج أرز معبأ، بنحو 12-15٪.

ستزيد شركة Lotte Co لصناعة الحلويات أسعار شحن أربعة سلع، مثل فطيرة الشوكولاتة.

من المتوقع أن ينخفض ​​العدد الإجمالي للمواد الغذائية الخاضعة لزيادات الأسعار طوال عام 2024 بنحو 60٪ عن العام السابق إلى 12520.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)