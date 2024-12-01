اليابان تطلق صورًا إرشادية لتوجيه الزوار الأجانب حول ما يجب وما لا يجب فعله

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة السياحة اليابانية يوم الجمعة عن إصدار 22 صورة توضيحية تهدف إلى توجيه الزوار الأجانب بشأن السلوكيات المناسبة أثناء وجودهم في اليابان

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الناتجة عن السياحة المفرطة حيث تؤثر الأعداد الكبيرة من السياح أحيانًا على حياة السكان المحليين

تشمل الصور التوضيحية 14 توجيهًا لمحظورات من بينها عدم دخول الممتلكات الخاصة دون إذن والامتناع عن تناول الطعام أثناء المشي في مناطق محددة وتجنب التقاط الصور في أماكن خطرة وعدم إطعام الحيوانات البرية

أما الصور التوضيحية الثمانية الأخرى فتقدم نصائح حول السلوكيات الموصى بها مثل استخدام محطات القطارات لتخزين الأمتعة لتجنب التسبب في الازدحام

الصور متوفرة بأربع لغات هي اليابانية والإنجليزية والصينية والكورية ويمكن تنزيلها مجانًا من موقع الوكالة الإلكتروني كما تشجع الوكالة الفنادق والمرافق السياحية على استخدام هذه الصور لنشر الوعي بين الزوار

يأتي هذا الإعلان في ظل تسجيل 30.19 مليون زائر أجنبي إلى اليابان بحلول نهاية أكتوبر وهو أسرع رقم تحقق حتى الآن ومن المتوقع أن يشهد عام 2024 رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد السياح مما يبرز أهمية هذه الجهود لتنظيم السياحة وتعزيز التجربة لكل من الزوار والمجتمع المحلي





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)