سانتا كلوز يصل إلى اليابان قادماً من فنلندا

أخبار اليابان

تشيبا - (جيجي برس)-- في أجواء احتفالية تسبق عيد الميلاد، وصل سانتا كلوز المعتمد من مؤسسة فنلندية إلى مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو يوم الجمعة، ناشرًا البهجة والسرور بين الحضور.

من المقرر أن يبقى الزائر الشتوي في اليابان حتى يوم الخميس المقبل، حيث يخطط للمشاركة في مجموعة من الفعاليات الموجهة للأطفال. ستشمل زيارته التفاعل مع الصغار في دور الحضانة والمشاركة في أنشطة احتفالية بمدينة طوكيو وناغويا وأوساكا.

وصل سانتا كلوز على متن رحلة مباشرة من فنلندا، مميزًا بقبعته الحمراء ولحيته البيضاء. فور نزوله من الطائرة، لوح للحاضرين بابتسامة دافئة، مرددًا تمنياته لهم بـ”عيد ميلاد سعيد!“.

وخلال لقائه مع الأطفال، أعرب سانتا عن أمله في أن يتحلى الأطفال اليابانيون بروح اللطف والمحبة تجاه الآخرين، ملتقطًا الصور معهم ومصافحًا الصغار، مما أضفى لمسة سحرية على المناسبة التي تجسد روح العيد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)