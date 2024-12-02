القصر الإمبراطوري في طوكيو يفتح أبوابه للاستمتاع بجمال أوراق الخريف

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طوكيو - (جيجي برس)-- افتُتح شارع إينوي في القصر الإمبراطوري بطوكيو للجمهور يوم السبت، بالتزامن مع موسم أوراق الخريف، حيث تشكل أشجار القيقب لوحة طبيعية مبهرة تستقطب الزوار.

يعد شارع إينوي معلمًا مميزًا يُفتح مرتين سنويًا، خلال موسمي أزهار الكرز وأوراق الخريف، ضمن برنامج خاص بدأ في عام 2014 بمناسبة عيد الميلاد الثمانين للإمبراطور أكيهيتو في ديسمبر/ كانون الأول 2013.

يزدان الشارع بـ 70 شجرة قيقب تتألق بألوانها الحمراء والبرتقالية في هذا الموسم، مما يجذب عشاق الطبيعة والتصوير الفوتوغرافي

هذا العام، يُسمح للزوار بالسير على امتداد 750 مترًا، تشمل الشارع نفسه، من بوابة ساكاشيتا مون إلى بوابة إينوي مون، وذلك بين الساعة 9 صباحًا و3 مساءً حتى الثامن من ديسمبر/ كانون الأول. ويعد هذا الحدث فرصة فريدة لاستكشاف المناطق المحيطة بالقصر الإمبراطوري التي عادةً ما تكون مغلقة.

لضمان السلامة العامة ومنع انتشار العدوى، تحث وكالة البلاط الإمبراطوري الزوار على الامتناع عن الحضور إذا شعروا بأي أعراض مرضية. كما يُطلب من الحاضرين الالتزام بالإرشادات الصحية، مثل ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات الكبيرة.

يتوقع المنظمون حضور آلاف الزوار خلال هذه الفترة، حيث أصبح فتح شارع إينوي تقليدًا سنويًا ينتظره الناس بفارغ الصبر للاستمتاع بجمال الطبيعة في قلب العاصمة اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)