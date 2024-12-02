【فيديو】القصر الإمبراطوري في طوكيو يفتح أبوابه لعامة الناس للاستمتاع بألوان الخريف

أخبار اليابان

فتح شارع إينوي داخل أراضي القصر الإمبراطوري في طوكيو أمام الجمهور، مما يتيح للزوار فرصة فريدة للاستمتاع بجمال الخريف ومشاهدة أوراق الشجر المتغيرة. يمتد الشارع على طول 600 متر ويُحاط بحوالي 70 شجرة قيقب من ثمانية أنواع مختلفة، تشكل لوحة طبيعية خلابة بألوان الخريف المتنوعة. يشكل هذا الحدث، الذي يقام موسميًا خلال فترات أزهار الكرز وأوراق الخريف، تقليدًا يجذب السكان المحليين والزوار للاستمتاع بجمال الطبيعة داخل أجواء القصر الإمبراطوري.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)