الأميرة اليابانية آيكو تبلغ 23 عامًا وتواصل مسيرتها الملكية بخطى واثقة

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طوكيو - (جيجي برس)-- احتفلت الأميرة اليابانية أيكو، الابنة الوحيدة للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، بعيد ميلادها الثالث والعشرين يوم الأحد.

هذا العام شهد تطورًا ملحوظًا في حياة الأميرة حيث تخرجت من جامعة غاكوشوئين في طوكيو وبدأت العمل في جمعية الصليب الأحمر اليابانية منذ أبريل/نيسان. كما تؤدي واجباتها كفرد في العائلة الإمبراطورية.

ووفقًا لوكالة البلاط الإمبراطوري، تعيش الأميرة أيكو حياة مزدحمة تجمع بين عملها في الجمعية وأداء واجباتها الرسمية كعضو في العائلة الإمبراطورية.

الأميرة تأثرت بالكوارث الطبيعية التي وقعت هذا العام بما في ذلك الزلزال الكبير والأمطار الغزيرة التي ضربت شبه جزيرة نوتو في وسط اليابان خلال يناير وسبتمبر وأعربت عن حزنها العميق تجاه الضحايا وأملها الصادق في أن يعود السلام والاستقرار إلى حياة المتضررين في أقرب وقت.

في إطار عملها بجمعية الصليب الأحمر اليابانية، تساهم الأميرة في تحرير المجلات وتنظيم الفعاليات ضمن قسم الشباب والمتطوعين وتُعرف بجدّيتها وإحساسها بالإنجاز أثناء أداء المهام اليومية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)