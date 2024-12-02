【فيديو】الأميرة اليابانية آيكو تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين　　

أخبار اليابان

احتفلت الأميرة اليابانية آيكو، الابنة الوحيدة للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، بعيد ميلادها الثالث والعشرين يوم الأحد، في عام شهد محطات مميزة في حياتها الشخصية والمهنية.

تخرجت الأميرة آيكو في الربيع من جامعة غاكوشوين، وبدأت عملها لدى جمعية الصليب الأحمر اليابانية حيث تشارك في تحرير المجلات وإدارة الفعاليات، إلى جانب مواصلة واجباتها كفرد في العائلة الإمبراطورية.

في فبراير/شباط، خاضت الأميرة أول تجربة رسمية مع كبار الشخصيات الأجنبية، حيث حضرت مأدبة غداء واستقبلت الرئيس الكيني وزوجته بعبارات باللغة السواحيلية، ما أبرز اهتمامها بالانفتاح الثقافي. ثم ظهرت في أبريل/نيسان لأول مرة في حدث عام أقيم داخل الحديقة الإمبراطورية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قامت الأميرة بأول مهمة رسمية منفردة إلى محافظة ساغا، حيث حضرت فعاليات مهرجان اليابان للألعاب الرياضية، كما جربت بنفسها صناعة الورق الياباني التقليدي يدويًا، في تجربة تعكس اهتمامها بالتراث الثقافي.

كان من المقرر أن تزور الأميرة محافظة إيشيكاوا في سبتمبر/أيلول لتفقد جهود التعافي من الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في يناير/كانون الثاني. إلا أن الزيارة أُلغيت بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة آنذاك.

تشعر الأميرة آيكو، إلى جانب الإمبراطور والإمبراطورة، بحزن عميق إزاء سلسلة الكوارث الطبيعية التي أصابت اليابان هذا العام، ويعبرون عن تضامنهم مع المتضررين، متمنين أن يتمكن الجميع من استعادة حياتهم والعيش بسلام في أسرع وقت ممكن.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)