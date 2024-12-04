”سوني“ تحتفل بـ 30 عامًا من الإبداع مع أجهزة ”بلاي ستيشن“

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طوكيو - (جيجي برس)-- احتفلت شركة سوني إنتراكتيف إنترتينمنت بالذكرى الثلاثين لإطلاق جهاز الألعاب المنزلي بلاي ستيشن يوم الثلاثاء، الجهاز الذي ساهم بشكل كبير في إعادة تشكيل صناعة ألعاب الفيديو العالمية. استطاع بلاي ستيشن أن ينافس شركة نينتندو، التي كانت تهيمن على السوق آنذاك، عبر تقديم تجربة ألعاب متميزة باستخدام صور ثلاثية الأبعاد نابضة بالحياة وتصميم أنيق استقطب اللاعبين حول العالم.

تم إطلاق الجيل الأول من بلاي ستيشن في عام 1994، وهو جهاز يعتمد على أقراص CD-ROM. جاء تطوير الجهاز نتيجة تعاون مشترك بين شركة سوني ووحدة برمجيات مخصصة لجهاز سوبر فاميكوم من شركة نينتندو. لكن بعد فشل المشروع المشترك بين الشركتين، قررت سوني دخول سوق ألعاب الفيديو المنزلية بشكل مستقل.

كان نجاح بلاي ستيشن نتيجة رؤية كين كوتاراجي، المعروف بلقب ”أب بلاي ستيشن“، الذي قاد تطوير الجهاز. ورغم تردد فريق إدارة سوني في البداية، استطاع كوتاراجي إقناعهم بالمضي قدمًا في المشروع، ما أدى إلى تحقيق نقلة نوعية في عالم الألعاب الإلكترونية.

في عام 2000، أصدرت سوني جهاز بلاي ستيشن 2، الجيل الثاني من السلسلة، الذي لم يقتصر فقط على الألعاب، بل سمح للمستخدمين بالاستمتاع بالأفلام ووسائل الترفيه الأخرى باستخدام أقراص DVD. بذلك عززت سوني مكانتها كشركة رائدة في مجال الترفيه المنزلي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)