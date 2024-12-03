منظمة «هيدانكيو» اليابانية تأمل في تعزيز التحركات الرامية إلى القضاء على الأسلحة النووية

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب تيرومي تاناكا، الرئيس المشارك للاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنبلة الذرية والهيدروجينية (نيهون هيدانكيو)، عن أمله في أن يساهم فوز المجموعة بجائزة نوبل للسلام في تعزيز الجهود العالمية للقضاء على الأسلحة النووية.

في مؤتمر صحفي عُقد في طوكيو قبيل حفل توزيع الجوائز المقرر في أوسلو يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، قال تاناكا، الناجي البالغ من العمر 92 عامًا من قصف ناغاساكي: ”آمل أن تخلق هذه الجائزة حركة عالمية ضخمة للقضاء على الأسلحة النووية“.

من المقرر أن يغادر وفد يضم حوالي 30 شخصًا، معظمهم من أعضاء نيهون هيدانكيو، إلى العاصمة النرويجية يوم الأحد للمشاركة في الحفل.

يُذكر أن الولايات المتحدة أسقطت قنابل ذرية على مدينتي هيروشيما وناغاساكي في أغسطس/آب 1945، مما خلف دمارًا هائلًا ومعاناة إنسانية لا تُنسى. كان تاناكا يبلغ من العمر 13 عامًا حينما شهد القصف المدمر في ناغاساكي.

وعن خطابه المرتقب في حفل توزيع الجوائز، صرح تاناكا: ”سأشارك العالم الضرر الهائل الذي ألحقته القنابل الذرية بالبشرية. نشر هذه الرسالة يُمكن أن يكون خطوة حاسمة نحو تحقيق هدفنا المتمثل في القضاء على الأسلحة النووية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)