استمرار ارتفاع مخالفات السكوتر الكهربائي يقلق السلطات في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- يشهد عدد مخالفات المرور المتعلقة بالسكوتر الكهربائي في اليابان مستويات مرتفعة منذ تخفيف القيود بموجب مراجعة قانون المرور على الطرق في يوليو/ تموز من العام الماضي، مما أثار مخاوف بشأن سلامة هذه الوسيلة المتزايدة الشعبية.

صرّح دايكي أوكاي، رئيس شركة Luup Inc وهي شركة تقدم خدمات مشاركة السكوتر الكهربائي ومقرها طوكيو، بأن بعض المستخدمين يتجاوزون القوانين بشكل متكرر. وأوضح أوكاي لوكالة جيجي برس أن معالجة هذه الانتهاكات قد تتطلب فرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين.

وفقًا لوكالة الشرطة الوطنية، تم تسجيل 25,156 انتهاكًا في الفترة الممتدة من يوليو/ تموز 2023، حيث كانت 55% من الحالات تتعلق بقيادة السكوتر الكهربائي على الأرصفة، وهو انتهاك للوائح.

تشير القوانين إلى أن هذه السكوتر يجب أن يسير في حارات السيارات، مع السماح باستخدام الأرصفة فقط عند استيفاء شروط معينة، مثل تقليل السرعة إلى ما لا يزيد عن 6 كيلومترات في الساعة.

وقال أوكاي: ”يمكننا الحد من هذه الانتهاكات لأنها تقتصر على مجموعة صغيرة من المستخدمين المتكررين لها“. وأكد أن شركته قد اتخذت خطوات لتعزيز الرقابة، حيث بدأت منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي بتعزيز التعاون مع الشرطة ومنظمات أخرى، بهدف تحسين الامتثال وتقليل المخاطر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)