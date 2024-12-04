السعودية تشارك في مشروع تطوير مقاتلة الجيل القادم بالتعاون مع اليابان وبريطانيا وإيطاليا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر حكومية يابانية بأن اليابان وبريطانيا وإيطاليا تجري حاليًا تنسيقًا لإشراك المملكة العربية السعودية في مشروع تطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي، في إطار جهود مشتركة تهدف إلى تقليل تكاليف التطوير وتعزيز الشراكات الدولية.

تشير التقارير إلى أن الدول الثلاث مهتمة بالنفوذ المالي الكبير للمملكة العربية السعودية كأحد أبرز منتجي النفط في العالم، مما قد يسهم في تمويل المشروع الطموح. ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الخطوة بحلول نهاية العام الجاري.

رغم ذلك، صرّح وزير الدفاع الياباني، جين ناكاتاني، في مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، بأن الوقت لا يزال مبكرًا لتأكيد مشاركة دول إضافية في المشروع.

وقعت اليابان وبريطانيا وإيطاليا معاهدة لتأسيس منظمة حكومية دولية تُعرف ببرنامج القتال الجوي العالمي (GIGO)، التي ستتولى إدارة مشروع الطائرات المقاتلة. وتهدف هذه الدول إلى البدء في نشر الطائرة المقاتلة الجديدة بحلول عام 2035.

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، يُعتقد أن مشاركتها في المشروع تأتي في إطار جهودها لتعزيز قطاع الطيران المحلي ودعم خططها لتنويع الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. إذا انضمت السعودية، فمن المتوقع أن تكون شريكًا خارج إطار المعاهدة الأساسية، ما يتيح لها المساهمة في تطوير تقنيات الطيران على مستوى عالمي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)