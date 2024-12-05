وفاة قط أهداه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحافظ أكيتا اليابانية

أخبار اليابان

أكيتا - (جيجي برس)-- أعلنت حكومة أكيتا اليابانية في نفس اليوم أن القط السيبيري مير البالغ من العمر 12 عامًا والذي أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى محافظة أكيتا اليابانية توفي بسبب المرض.

وكان محافظ أكيتا نوريهيسا ساتاكي يقوم بتربية ورعاية القط.

قدمت المحافظة كلب من فصيلة أكيتا إلى بوتين في عام 2012 كرمز لامتنانها للمساعدة التي قدمتها روسيا للمناطق التي دمرها زلزال وتسونامي مارس/آذار 2011 والتي ضربت بشكل رئيسي منطقة توهوكو شمال شرق اليابان، والتي تضم أكيتا.

أعطى بوتين القط الذكر للمحافظة في المقابل في عام 2013، وأطلق عليه ساتاكي اسم مير، والذي يعني السلام باللغة الروسية. يشغل ساتاكي منصب المحافظ منذ عام 2009.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)