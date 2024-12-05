سكك حديد شرق اليابان ترفع الأسعار لأول مرة منذ تأسيسها

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة سكك حديد شرق اليابان (جي آر إيست) عن خطط لرفع أسعارها القياسية اعتبارًا من مارس/آذار 2026، وذلك لضمان التمويل اللازم للاستثمار في البنية التحتية، في ظل انخفاض عدد المستخدمين نتيجة تقلص عدد السكان. وتأتي هذه الزيادة كأول تعديل كامل للأسعار منذ تأسيس الشركة بعد خصخصة السكك الحديدية الوطنية اليابانية عام 1987.

تشمل هذه الخطط رفع الأجرة الأساسية لخط يامانوتي من 150 ينًا إلى 160 ينًا، إضافة إلى زيادات في أسعار تذاكر الركاب والطلاب. وأوضحت مصادر مطلعة أن الشركة ستقدم طلبًا لوزارة النقل للحصول على الموافقة اللازمة من مجلس النقل لتنفيذ هذه الزيادة.

إلى جانب جيه آر إيست، أعلنت شركتا هوكايدو وكيوشو للسكك الحديدية، التابعتان لمجموعة جيه آر، عن رفع أسعارهما القياسية بنسبة 8% و15% على التوالي، بدءًا من أبريل/نيسان المقبل. تهدف هذه التحركات إلى تعزيز القدرة المالية للشركات وضمان استدامة خدمات السكك الحديدية في ظل التحديات الديموغرافية والاقتصادية التي تواجه اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)