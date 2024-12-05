الطلاب اليابانيون يواصلون تحقيق نتائج متميزة في العلوم والرياضيات في 2023

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة التعليم اليابانية يوم الأربعاء أن طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية في اليابان استمروا في تحقيق أداء متميز في العلوم والرياضيات، وفقًا لنتائج دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم لعام 2023. ورغم بعض الانخفاضات الطفيفة، حافظ الطلاب اليابانيون على ترتيبهم المتقدم عالميًا.

في الرياضيات، سجل طلاب الصف الرابع في المرحلة الابتدائية متوسطًا قدره 591 نقطة، ما يمثل انخفاضًا بنقطتين عن الاختبار السابق، ليحتلوا المركز الخامس عالميًا. أما طلاب الصف الثامن، أو السنة الثانية من المرحلة الإعدادية، فقد ارتفع متوسط درجاتهم بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى 595 نقطة، ليظلوا في المركز الرابع عالميًا.

وفي مجال العلوم، سجل طلاب الصف الرابع متوسطًا بلغ 555 نقطة، بانخفاض قدره 7 نقاط مقارنة بالاختبار السابق، مما أدى إلى تراجع ترتيب اليابان من المركز الرابع إلى السادس. كما شهد متوسط درجات طلاب الصف الثامن في العلوم انخفاضًا بمقدار 13 نقطة ليصل إلى 557 نقطة، لكنه ظل ثالث أعلى معدل عالميًا.

رغم هذه التغييرات، أكدت وزارة التعليم أن أداء الطلاب اليابانيين في العلوم والرياضيات ما زال عند مستويات مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)