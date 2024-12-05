【فيديو】جمال أوراق الخريف في طوكيو يصل إلى ذروته: لوحة طبيعية ساحرة

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تصل أوراق الخريف إلى ذروتها في حديقتي ريكوغين الواقعة في حي بونكيو وحديقة كيو كوغا في حي كيتا، طوكيو، حيث تتزين هذه الحدائق بألوان الخريف الدافئة. تضم حديقة ريكوغين حوالي 560 شجرة، بما في ذلك أشجار الجنكة بيلوبا والقيقب الياباني، التي تتحول أوراقها إلى ظلال من الأصفر والبرتقالي والأحمر، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للاستمتاع بجمال الطبيعة.

أما في حديقة كيو كوغا القديمة، فتجمع بين جمال أوراق الخريف وأزهار الورود التي تضفي لمسة من التنوع والتناسق على المشهد. تُعد الحديقتان وجهة رائعة للزوار الذين يرغبون في التمتع بجمال أوراق الخريف الزاهية، ومن المتوقع أن تستمر ذروة هذا الجمال حتى منتصف الشهر، مما يمنح الزائرين فرصة للاستمتاع بهذه اللحظات الفريدة في طوكيو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)