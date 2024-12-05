صناعة الساكي اليابانية تدخل قائمة التراث الثقافي لليونسكو

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت لجنة حكومية دولية تابعة لليونسكو عن قرارها بتسجيل تخمير الساكي الياباني التقليدي كتراث ثقافي غير مادي، وفقًا لما ذكرته وكالة الشؤون الثقافية اليابانية يوم الخميس. يُعد هذا التسجيل الثالث والعشرون لليابان على قائمة التراث الثقافي غير المادي، والأول منذ عام 2022، عندما تم تسجيل فنون الأداء الشعبية ”فوريو أودوري“.

تخمير الساكي التقليدي هو عملية معقدة تتطلب مهارات دقيقة، تشمل اختيار أنواع الأرز المناسبة، معالجته باستخدام قالب ”كوجي“ الذي يحوّل النشا إلى سكر، ومن ثم تخمير هذا المزيج ليصبح نبيذ الأرز. كما أن المشروبات الروحية المقطرة مثل ”شوتشو“ و”أواموري“ تعتمد على تقنيات مماثلة، حيث يتم استخدام كائنات ”الكوجي“ لفصل النشويات. يعتبر الساكي جزءًا مهمًا من الاحتفالات اليابانية، وخاصة في المناسبات التقليدية مثل رأس السنة وأعياد الزواج.

تُعتبر هذه التقنية جزءًا من تراث الأقاليم اليابانية المختلفة، حيث يتم تطويع العمليات بما يتناسب مع خصائص المناخ المحلي. في بعض المناطق، يتم استخدام مياه من ينابيع طبيعية شهيرة لضمان الحصول على نكهة مميزة. وتعكس عملية التخمير التوازن بين الطبيعة والمناخ والفنون الحرفية اليابانية التقليدية.

لقد تطورت هذه الحرف من جيل إلى جيل، حيث يُشرف على صناعة الساكي صانعو البيرة الرئيسيون المعروفون بـ ”توجي“، الذين يمتلكون مهارات واسعة ومعرفة معمقة في مجال تخمير الساكي، بينما يُشارك ”كورابيتو“ (عمال مصانع الساكي) في مراقبة العملية، مما يجعل هذه الصناعة مزيجًا من التقليد والابتكار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)