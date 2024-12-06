هوندا فرييد تفوز بجائزة سيارة العام في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت اللجنة المنظمة للجائزة يوم الخميس اختيار سيارة هوندا فرييد كسيارة العام 2024-2025 في اليابان، لتعيد هوندا الفوز باللقب الشامل لأول مرة منذ أن حصلت عليه سيارتها الهاتشباك الصغيرة CR-Z في عام 2010.

تم تقييم هوندا فرييد بناءً على طرازات الركاب المطروحة في السوق اليابانية بين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 و31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024. أشادت اللجنة بميزات السيارة، التي تشمل الراحة الداخلية الواسعة وسهولة الاستخدام إلى جانب الأداء العالي، مشيرةً إلى كونها سيارة ميني فان صغيرة ممتعة في القيادة مع توفر نظام هجين مبتكر.

ظهرت سيارة فرييد لأول مرة في عام 2008، وتُعد السلسلة الحالية هي الجيل الثالث، الذي تم إطلاقه في يونيو/ حزيران من هذا العام. تأتي السيارة مجهزة بنظام e:HEV الهجين الفريد من هوندا، حيث يعتمد المحرك الكهربائي كعنصر رئيسي لتحريك السيارة، مما يعزز الكفاءة والأداء.

ومن بين التحسينات الأخرى في الطراز الجديد، تم تطوير قدرة التوجيه لتحسين تجربة القيادة، وزيادة اتساع المقصورة الداخلية، إلى جانب تصميم داخلي وخارجي محسّن بشكل كبير، ما يعكس رؤية هوندا المستقبلية في تقديم سيارات تجمع بين الأداء العملي والتقنيات المتقدمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)