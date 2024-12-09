الشرطة اليابانية تتجه للتحقيق بالتخفي لمحاربة الوظائف المشبوهة

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طوكيو - (جيجي برس)-- تعتزم وكالة الشرطة الوطنية اليابانية السماح للمحققين بالعمل متخفيين كمتقدمين لوظائف بدوام جزئي مشبوهة، في خطوة تهدف إلى مكافحة ومنع السرقات التي شهدت تزايدًا ملحوظًا مؤخرًا في منطقة العاصمة طوكيو، وفقًا لمصادر مطلعة.

تتمثل طبيعة هذه الوظائف المشبوهة في قيام عصابات الجريمة بإغراء الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعروض عمل ذات أجور مغرية، ثم تهديدهم للقيام بأعمال غير قانونية بعد الحصول على معلوماتهم الشخصية، مثل صور رخص القيادة.

وأوضحت مصادر من وكالة الشرطة الوطنية أن المحققين المتخفين سيقدمون طلبات لهذه الوظائف المشبوهة ويزودون القائمين عليها بوثائق هوية مزورة عند الطلب، بهدف كشف المتورطين والقبض عليهم.

وأكدت المصادر أن الضباط لن يشاركوا في الجرائم أو يشجعوا أي شخص على ارتكابها، بل سيقتصر دورهم على إجراء الاعتقالات في أماكن الاجتماع قبل تنفيذ السرقات المزمعة.

وأشارت الوكالة إلى أن تزوير الوثائق الرسمية يعد غير قانوني بشكل عام، لكنها خلصت إلى أن استخدام هويات مزورة لأغراض التحقيق لا يشكل انتهاكًا للقانون، مستندة إلى أن قانون العقوبات يعفي الأفعال التي تُنفذ وفق القوانين أو في إطار السعي لتحقيق هدف مشروع من العقوبة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)