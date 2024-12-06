【فيديو】طوكيو ترتدي حُلة الخريف: ذروة الجمال الطبيعي في العاصمة اليابانية

أخبار اليابان

تُزهر حوالي 1500 شجرة ميتاسيكويا في حديقة ”ميزوموتو“ الواقعة في حي كاتسوشيكا، طوكيو، مشكلة بذلك مشهدًا طبيعيًا يخطف الأنفاس. مع حلول غروب الشمس، تتوهج أوراق الأشجار بلون برتقالي دافئ، يعكس جماله على سطح الماء الهادئ، في مشهد يشبه لوحة فنية مرسومة بعناية، يجذب الزوار وعشاق التصوير الفوتوغرافي.

حديقة ”ميزوموتو“، المعروفة كواحدة من أكبر الحدائق الطبيعية في طوكيو، تقدم تجربة غنية لمحبي الطبيعة بفضل مناظرها الخلابة، ومساراتها الواسعة التي تتيح للزوار التنزه وسط هذه الأشجار المهيبة.

يُتوقع أن يستمر هذا المشهد الرائع لمدة أسبوع تقريبًا، مما يجعل الفترة الحالية فرصة مثالية للاستمتاع بجمال الخريف في طوكيو. سواء كنت تبحث عن لحظات هدوء بعيدًا عن صخب المدينة، أو تتطلع إلى التقاط صور تعكس جمال الطبيعة، فإن زيارة الحديقة في هذا الوقت من العام تعد تجربة لا تُفوَّت.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)