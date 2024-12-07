ولي العهد الياباني وزوجته يشاركان في احتفالية مئوية العلاقات التاريخية بين اليابان وتركيا

أخبار اليابان

إسطنبول - (جيجي برس)-- شهدت مدينة إسطنبول احتفالًا مهيبًا بمناسبة مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وتركيا، بحضور ولي العهد الياباني الأمير أكيشينو والأميرة كيكو.

أقيم الحفل في مركز أتاتورك الثقافي، حيث ألقى ولي العهد الياباني كلمة أشاد فيها بالعلاقات التاريخية العميقة بين البلدين، مشيرًا إلى الحادثة الشهيرة لغرق السفينة العثمانية أرطغرل عام 1890 قبالة سواحل واكاياما في اليابان وإنقاذ طاقمها، والتي تُعد رمزًا للتضامن الإنساني بين الشعبين. كما تناول التعاون الوثيق بين اليابان وتركيا في أوقات الأزمات، مثل زلزال وتسونامي اليابان عام 2011 وزلزال تركيا الكبير عام 2023. وقال ولي العهد:

”آمل أن تستمر هذه الروابط الرمزية بين بلدينا في تعزيز الصداقة على مدار المئة عام القادمة“.

وسلط ولي العهد الضوء على تاريخ اليابان وتركيا ليس فقط في الانخراط في التبادلات العادية ولكن أيضا في دعم بعضهما البعض خلال الأوقات الصعبة، في إشارة إلى المثل التركي الذي يقول إن الصديق يُعرف وقت الضيق.

شمل الحفل عروضًا ثقافية وفنية جمعت بين التراث الياباني والتركي، حيث شاهد الزوجان الإمبراطوريان رقصات شعبية من مختلف مناطق تركيا وأداء لطبول وادايكو اليابانية التقليدية. بعد انتهاء العروض، أعرب الأمير والأميرة عن تقديرهما للفنانين من كلا البلدين وشاركا بابتسامات دافئة أثناء التقاط الصور التذكارية.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)