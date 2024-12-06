ستاربكس اليابان تتخلى عن البلاستيك التقليدي لصالح بدائل صديقة للبيئة

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة ستاربكس كوفي جابان أنها ستتوقف عن استخدام المصاصات الورقية وستبدأ في تقديم مصاصات بلاستيكية حيوية مستدامة اعتبارًا من يناير/كانون الثاني، في خطوة تهدف إلى تعزيز راحة العملاء وتقليل التأثير البيئي.

وفقًا للشركة، ستكون المصاصات البلاستيكية الحيوية متاحة أولاً في 32 منفذًا في محافظة أوكيناوا بدءًا من 23 يناير/كانون الثاني، على أن يتم توسيع استخدامها إلى حوالي 2000 متجر في جميع أنحاء اليابان بحلول مارس/آذار أو بعد ذلك. كما سيتم تقديم مصاصات بلاستيكية حيوية ذات قطر كبير، المخصصة لمشروبات مثل فرابوتشينو الباردة ذات النكهات الموسمية، تدريجيًا ابتداءً من أبريل/نيسان.

تمثل هذه المصاصات البلاستيكية النباتية بديلاً أكثر متانة مقارنة بالمصاصات الورقية، فضلاً عن كونها أخف وزنًا. وأشارت ستاربكس إلى أن هذا التغيير سيُمكّن الشركة من خفض نفايات المصاصات الناتجة عن عملياتها إلى النصف، مما يعزز جهودها لتحقيق الاستدامة.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية ستاربكس العالمية للحد من الاعتماد على المواد البلاستيكية التقليدية واستبدالها بمواد أكثر صداقة للبيئة، استجابةً للطلب المتزايد من العملاء على مبادرات تعزز الاستدامة البيئية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)