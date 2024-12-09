إعادة تشغيل مفاعل نووي في محطة شيماني بعد توقف دام نحو 13 عامًا

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شيماني (جيجي برس)-- أعادت شركة تشوغوكو للطاقة الكهربائية تشغيل المفاعل النووي رقم 2 في محطة شيماني للطاقة النووية بمحافظة شيماني، غرب اليابان، لأول مرة منذ 13 عامًا، ليصبح بذلك المفاعل الرابع عشر الذي يتم تشغيله بعد استيفائه للمعايير الجديدة التي وُضعت عقب كارثة محطة فوكوشيما دايئيتشي النووية في عام 2011.

توقف تشغيل المفاعل في يناير/كانون الثاني 2012 لإجراء فحوص دورية، واجتاز لاحقًا فحوص سلطة الرقابة النووية في عام 2021. وبعد انتهاء أعمال تحسين إجراءات السلامة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اكتملت عملية وضع الوقود النووي داخل المفاعل في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي يوم السبت، عند الساعة الثالثة بعد الظهر تقريبًا، أعيد تشغيل المفاعل بإزالة قضبان التحكم، حيث وصل إلى حالة تفاعل متسلسل ذاتي الاستدامة بعد حوالي ساعتين. من المقرر أن يبدأ المفاعل بتوليد الطاقة في وقت لاحق من الشهر الحالي، مع توقع استئناف العمليات التجارية في أوائل يناير/كانون الثاني.

جدير بالذكر أن المفاعل يستخدم تقنية غلي المياه لتوليد الطاقة، وهي نفس التقنية المستخدمة في المفاعلات المتضررة في محطة فوكوشيما دايئيتشي. ويُعد هذا المفاعل الثاني من نوعه الذي يُعاد تشغيله بعد كارثة 2011، بعد المفاعل رقم 2 في محطة أوناغاوا للطاقة النووية، الذي استأنف العمل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تقع محطة شيماني في مدينة ماتسوي، وهي المحطة النووية الوحيدة في عاصمة محافظة يابانية. ويعيش حوالي 450 ألف شخص ضمن دائرة نصف قطرها 30 كيلومترًا من المنشأة، مما يستلزم وضع خطة إخلاء طارئة تغطي المناطق المحيطة بالمحطة لضمان سلامة السكان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)