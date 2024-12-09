في عيد ميلادها الـ61، الإمبراطورة ماساكو تُظهر التضامن العميق مع ضحايا كارثة نوتو

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طوكيو - (جيجي برس)-- احتفلت الإمبراطورة ماساكو بعيد ميلادها الحادي والستين يوم الاثنين، مستذكرة الأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الزلزال الكبير الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في وسط اليابان في الأول من يناير/كانون الثاني.

في تعليق مكتوب أصدرته وكالة البلاط الإمبراطوري، قالت الإمبراطورة: ”كانت بداية هذا العام مؤلمة للغاية“، معبرة عن تعازيها لضحايا الكوارث في نوتو والمناطق الأخرى، ومبدية قلقها بشأن الأشخاص الذين لا يزالون يعانون من آثار تلك الأحداث.

زارت الإمبراطورة ماساكو منطقة نوتو برفقة الإمبراطور ناروهيتو في مارس/آذار، ثم عادت لزيارتها مجددًا في أبريل/نيسان. ووصفت نوتو بأنها مكان يحمل ذكريات خاصة لها، حيث سبق أن زارتها مع أصدقائها أثناء فترة دراستها.

وأشارت الإمبراطورة في تعليقها إلى الحزن العميق الذي تشعر به إزاء معاناة العديد من الناس، قائلة: ”من المؤلم رؤية هذا العدد الكبير من الأشخاص يواجهون ظروفًا قاسية وصعبة“.

كما لفتت الانتباه إلى أن شهر يناير/كانون الثاني المقبل سيصادف الذكرى الثلاثين لزلزال هانشين العظيم الذي ضرب غرب اليابان عام 1995. وأضافت: ”أعتقد أن من المهم جدًا التفكير في الوقاية من الكوارث، والعمل على التخفيف من آثارها، والاستعداد لمواجهة أي أحداث مشابهة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)