وفد هيدانكيو يصل إلى أوسلو لحضور حفل توزيع جائزة نوبل

أخبار اليابان

أوسلو - (جيجي برس)-- وصل وفد من اتحاد اليابان لمنظمات ضحايا القنبلة الذرية والهيدروجينية، المعروف بـ ”نيهون هيدانكيو“، إلى أوسلو مساء الأحد استعدادًا للمشاركة في حفل توزيع جائزة نوبل للسلام المقرر إقامته في العاصمة النرويجية يوم الثلاثاء.

هبطت طائرة الوفد في مطار أوسلو حوالي الساعة 7:30 مساءً، حيث استقبلهم حوالي 30 صحفيًا يابانيًا ودوليًا في قاعة كبار الشخصيات بالمطار. وكان ضمن الوفد تيرومي تاناكا، الناجي من القنبلة الذرية (هيباكوشا) البالغ من العمر 92 عامًا، وأحد الرؤساء المشاركين الثلاثة للاتحاد. من المقرر أن يلقي تاناكا كلمة خلال الحفل.

أعرب يورغن واتن فريدنس، رئيس لجنة نوبل، الذي حضر الجلسة الترحيبية، عن دعمه للوفد. حمل الرؤساء المشاركون الثلاثة باقات زهور قدمها رئيس اللجنة، وبدوا متأثرين بالعاطفة أثناء اللقاء.

في تصريح له، قال تاناكا إنه يشعر بـ”توتر شديد“ بشأن خطابه المنتظر، مضيفًا:

”نحن كبار في السن، لكن الوضع النووي لا يزال خطرًا للغاية. أود أن أوجه نداءً أقوى لما دعا إليه الهيباكوشا، وأن أعبر عن أمنيتي بأن يواصل الشباب جهودنا“.

يمثل حضور الوفد في الحفل تأكيدًا على الأهمية المستمرة لقضية نزع السلاح النووي في ظل التحديات الدولية الراهنة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)