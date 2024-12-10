اليابان تأمل في تحسّن الوضع الإنساني في سوريا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، يوم الاثنين عن أمل الحكومة اليابانية في أن يساهم انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد في تحسين الوضع الإنساني في سوريا.

وخلال مؤتمر صحفي، أكد هاياشي أن اليابان ستواصل جهودها لتعزيز السلام والاستقرار في سوريا، بالتعاون مع شركائها في مجموعة الدول السبع والدول الأعضاء الأخرى في المجتمع الدولي. وأضاف أن الحكومة ستظل تراقب عن كثب التطورات الجارية في سوريا والمنطقة المحيطة بها.

وفيما يتعلق بسلامة المواطنين اليابانيين في سوريا، أوضح هاياشي أن الحكومة لم تؤكد بعد أي أضرار قد تكون لحقت بهم، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية اليابانية حثتهم على مغادرة البلاد فورًا بسبب الوضع الأمني المتدهور.

وأكد هاياشي: ”سنواصل العمل بأقصى طاقتنا لضمان سلامة المواطنين اليابانيين، مع الحفاظ على حالة عالية من التوتر واليقظة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)