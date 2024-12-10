زعيم هيدانكيو يلتقي الصحافة العالمية عشية حفل توزيع جوائز نوبل

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أوسلو - (جيجي برس)-- تحدث تيرومي تاناكا، زعيم مجموعة الهيباكوشا اليابانية نيهون هيدانكيو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2024، إلى الصحافة العالمية يوم الاثنين، قبل يوم من حفل توزيع الجوائز في العاصمة النرويجية.

في مؤتمر صحفي عُقد في معهد نوبل النرويجي، قال تاناكا، البالغ من العمر 92 عامًا، والرئيس المشارك لمجموعة نيهون هيدانكيو (اتحاد اليابان لمنظمات ضحايا القنبلة الذرية والهيدروجينية):

”أريد أن أخبر الشباب بكل قوتي أن البشرية والأسلحة النووية لا يمكن أن تتعايشا“.

شهد المؤتمر حضورًا كبيرًا، حيث امتلأت القاعة بما يقارب 100 صحفي من وسائل إعلام يابانية ودولية. وفي بداية المؤتمر، أشاد يورغن واتن فريدنس، رئيس لجنة نوبل النرويجية، بتاناكا على جهوده المستمرة وشهادته الشخصية في خلق ما أسماه ”المحرمات النووية“.

وأوضح تاناكا:

”منذ أن عشت ما يحدث إذا تم استخدام سلاح نووي، واصلت التحذير من استخدامه“. وأضاف: ”لقد كبرنا وسوف نختفي يوما ما، ومن الضروري أن يعمل الشباب في مختلف أنحاء العالم على مقاومة الوضع النووي الحالي“.

كما عبّر تاناكا عن قلقه المتزايد بشأن النقاشات الحالية حول استخدام الأسلحة النووية، والتي وصفها بأنها تنم عن استهتار خطير. وأكد بقوله:

”من المؤكد أنك لا تستطيع حماية الحياة بالأسلحة النووية“.

جاءت كلمات تاناكا بمثابة دعوة ملحة للأجيال الشابة لتحمل المسؤولية في السعي نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية، مشددًا على أهمية استمرار الإرث الذي حمله ضحايا القنابل الذرية على مدار العقود الماضية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)