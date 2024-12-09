【فيديو】الإمبراطورة ماساكو تحتفل بعيد ميلادها الـ 61 بروح التضامن مع ضحايا نوتو

أخبار اليابان

احتفلت الإمبراطورة ماساكو بعيد ميلادها الحادي والستين يوم الاثنين، معربة عن تعاطفها مع ضحايا الكوارث الطبيعية التي ضربت اليابان هذا العام، بما في ذلك الزلزال الكبير الذي وقع في شبه جزيرة نوتو في الأول من يناير/كانون الثاني.

وفي بيان مكتوب أصدرته وكالة البلاط الإمبراطوري، قالت الإمبراطورة:

”كانت بداية هذا العام مؤلمة للغاية“، معبرة عن تعازيها العميقة للضحايا ومشاعرها تجاه أولئك الذين لا يزالون يعانون من آثار الكوارث.

زارت الإمبراطورة ماساكو شبه جزيرة نوتو مرتين هذا العام برفقة الإمبراطور ناروهيتو؛ الأولى كانت في مارس/آذار، والثانية في أبريل/نيسان، للتواصل مع المتضررين. وأشارت إلى أن المنطقة تحمل مكانة خاصة في قلبها، حيث زارتها سابقًا أثناء دراستها مع أصدقائها.

أعربت الإمبراطورة عن حزنها الشديد إزاء معاناة العديد من الأشخاص، قائلة:

”من المؤلم رؤية هذا العدد الكبير من الأشخاص يواجهون ظروفًا قاسية وصعبة“.

كما دعت الإمبراطورة إلى أهمية التركيز على الوقاية من الكوارث، خاصة مع اقتراب الذكرى الثلاثين لزلزال هانشين العظيم الذي ضرب غرب اليابان عام 1995. وأكدت على ضرورة التوعية والعمل على الحد من آثار الكوارث والاستعداد لها، قائلة:

”أعتقد أن من المهم جدًا التفكير في الوقاية من الكوارث، والعمل على التخفيف من آثارها، والاستعداد لمواجهة أي أحداث مشابهة“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)