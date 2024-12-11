مجموعة يابانية مناهضة للأسلحة النووية تفوز بجائزة نوبل للسلام

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أوسلو - (جيجي برس)-- حصلت منظمة نيهون هيدانكيو اليابانية لمنظمات ضحايا القنبلة الذرية والهيدروجينية على جائزة نوبل للسلام لعام 2024 في حفل رسمي أقيم في قاعة مدينة أوسلو يوم الثلاثاء.

تم تقديم الجائزة لثلاثة ناجين من القنبلة الذرية، بما في ذلك تيرومي تاناكا البالغ من العمر 92 عامًا والرئيس المشارك للمنظمة. تعد نيهون هيدانكيو ثاني جهة يابانية تفوز بجائزة نوبل للسلام بعد رئيس الوزراء الراحل إيساكو ساتو في عام 1974.

من المتوقع أن تضيف الجائزة زخمًا جديدًا للجهود المبذولة لإلغاء الأسلحة النووية. حضر الحفل وفد من المنظمة ضم أطفال وأحفاد الهيباكوشا، وتحدث تيرومي تاناكا عن تأثير الإشعاع الذي تعرض له خلال القصف الذري الأمريكي لمدينة ناغازاكي في 9 أغسطس/آب 1945.

كما استعرض رحلة المنظمة التي استمرت 68 عامًا نحو تحقيق هدف إلغاء الأسلحة النووية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في هذا المسار لتحقيق عالم يسوده السلام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)